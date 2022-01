Italien führt Impfpflicht für Über-50-Jährige ein

189.109 Neuinfektionen - höchste Zahl seit Pandemie-Beginn

Italien wurde später als mehrere nordeuropäische Länder von der hochansteckenden Omikron-Variante heimgesucht, die Zahl der bestätigten Fälle ist in den vergangenen Wochen aber stetig gestiegen, sodass die Krankenhäuser und Intensivstationen zunehmend unter Druck geraten. In den vergangenen zwei Wochen gab es durchschnittlich mehr als 150 Todesfälle pro Tag, mit 231 Todesfällen am Mittwoch und 259 am Dienstag. Am Mittwoch wurden 189.109 Neuinfektionen registriert, die höchste Zahl in Italien seit Beginn der Pandemie.