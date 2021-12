Italien: Polizei entdeckt 308 ungeimpfte Sanitäter

Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Italien

Sechs Arzt- und Zahnarztpraxen sowie zwei Apotheken, in denen das Gesundheitspersonal beschäftigt war, wurden von der Polizei geschlossen. Die Impfung ist für Beschäftigte im Gesundheitswesen in Italien obligatorisch. Seit dem 15. Dezember ist für das Gesundheitspersonal auch der dritte Stich Pflicht.