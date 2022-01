Stille Funktionäre: Es gäbe so viel zu bereden...

Hingegen kann Gianni Infantino, der andere mächtige Mann des Weltsports, das Schweizermesser erst mal getrost im Hosensack lassen, denn auf dem Weg zur Advents-WM in Qatar ist seiner Meinung nach alles in Butterschmalz: Die WM werde „fantastisch“, das Thema Menschenrechte genieße „Top-Priorität“, und es gebe da „Fortschritt“. Das sei auch „von internationalen Organisationen“ festgestellt worden. Unpraktischerweise vertritt nun ausgerechnet eine NGO, der man eine gewisse Kompetenz in solchen Fragen zugesteht, schon seit Monaten und Jahren eine etwas differenziertere Meinung und so hat Amnesty International die FIFA bereits mehrfach zum Handeln aufgefordert, um Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der WM in Katar „zu verhindern, zu beheben und zu mildern.“