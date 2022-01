Steht die „Wälderhalle“ auf der Kippe?

Überraschend ist der Antrag auf eine Volksbefragung auch deshalb, weil die „Wälderhalle“ in der Region grundsätzlich großen Rückhalt genießt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass das Projekt gleich mehrere „Versorgungslücken“ schließen würde: Der ökologisch nachhaltige Rundbau ist als Mehrzweckhalle konzipiert und zeichnet sich durch flexible Räumlichkeiten und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten aus. Die Halle würde nicht nur dem Eishockeyverein EC Bregenzerwald, der seine Heimspiele seit Jahren in Dornbirn abhalten muss, eine neue Heimat bieten, sondern auch für den Breiten- und Schulsport offenstehen - eine wertvolle Erweiterung des touristischen Angebots in der Region also.