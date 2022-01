Austria Lustenau startet 2022 mit guter Laune

Einzig die ungewisse Situation rund um Corona macht eine exakte Planung derzeit schwierig. „Auch wir werden vor der Omikron-Variante nicht verschont bleiben“, rechnet Mader in den kommenden Tagen und Wochen mit weiteren positiv getesteten Spielern. Derzeit befindet sich der Franzose Jean Hugonet und der Brasilianer Adriel in ihrer Heimat in Quarantäne.