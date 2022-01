Mückstein empfiehlt Maskentragen auch im Freien

„Land am Laufen halten“

Wegen des erwarteten großen Anstiegs der Infektionszahlen - am Mittwoch wurden fast 10.000 neue Fälle gemeldet - könnten sehr viele Menschen gleichzeitig krank werden und ausfallen. Um die kritische Infrastruktur zu schützen, gelte es, Omikron abzubremsen und „das Land am Laufen halten“, so der Grün-Politiker. Jeder und jede einzelne könne dazu beitragen.