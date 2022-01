15.000 tägliche Infektionen ab kommender Woche

Es müsse vermieden werden, dass es in lebenswichtigen Bereichen wie Gesundheits-, Lebensmittel und Energieversorgung aufgrund von Infektionen und Kontaktpersonen in Quarantäne an Personal mangle. GECKO will der Bundesregierung und den Bundesländern bei der Sitzung am Donnerstag Vorschläge vorlegen, wie die kritische Infrastruktur aufrechterhalten werden kann. Ein neuer Lockdown dürfte beim Bund-Länder-Gipfel wohl kein Thema sein, eher wird es um Änderungen der Quarantäne-Regeln gehen.