Lockdown wohl vom Tisch, dafür Quarantäne-Änderung

Epidemiologe Gartlehner von der Donau-Uni Krems verwies am Dienstagabend in der „ZiB 2“ zur Frage, ob man die Omikron-Welle nicht einfach schnell durchlaufen lassen könnte, auf den in Österreich „doch sehr hohen Anteil“ an Personen, die bisher überhaupt keinen Immunschutz haben. „Der Vorteil wäre, dass die Welle kürzer dauert, wir es schneller hinter uns haben und einen hohen Anteil an Immunisierten danach haben.“ Aber es würde auch „sehr große Risiken“ bedeuten, „wahrscheinlich viele schwere Verläufe, überlastete Intensivstationen, überlastete Spitäler und viele Tote“.