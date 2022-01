Aufregung um drohende Steuernachzahlung

Aufklärung gefordert

NEOS-Nationalrat Gerald Locker hegt aber weiter den Verdacht, dass es sich bei dem „Heimfallsrechts-Deal“ um eine versteckte Gewinnausschüttung handelt und will nun per parlamentarischer Anfrage Genaueres über die Vorgänge in Erfahrung bringen. Ob die Antworten ergiebig sein werden, ist allerdings fraglich - das Finanzministerium beruft sich auf das Amtsgeheimnis. Aufklärung fordert auch der SPÖ-Nationalrat Reinhold Einwallner: „Wieder einmal wähnt sich die ÖVP offensichtlich über den Steuerverpflichtungen in Österreich. Wieder einmal wird massiv interveniert, um Steuernachzahlungen zu verhindern“, wettert er. Zusatz: „Es kann ja nicht sein, dass alle ihre Steuern zahlen müssen, außer man kennt einen ÖVPler!“