Anti-Drohnen-Kanone holt ganze Schwärme vom Himmel

Taliban und IS nutzten Selbstbau-Drohnen

Wie wichtig eine effektive Drohnenabwehr für Streitkräfte in aller Welt heute ist, zeigte sich in den letzten Jahren bei bewaffneten Konflikten im Nahen Osten - etwa in Afghanistan, im Irak oder in Syrien. Bereits 2017 nutzten IS-Terroristen mit Bomben bestückte Hobbydrohnen für Angriffe, auch die Taliban in Afghanistan setzten zuletzt solche Selbstbau-Drohnen ein.