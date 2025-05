Club 55 und der berühmteste Steg der Welt

Dieser entstand, wie der Name verrät, 1955, nicht aus Kalkül, sondern aus Improvisation: Geneviève & Bernard de Colmont, die Eltern des heutigen Patrons Patrice, ließen sich in dem damaligen Niemandsland nieder, sie wollten wie Robinson Crusoe leben, wohnten in Hütten ohne Strom und fließendes Wasser. Als Regisseur Roger Vadim genau dort am Strand den legendären Skandalfilm „und ewig lockt das Weib“ mit Brigitte Bardot, Curd Jürgens und Jean-Louis Trintignant drehte, fragte man an, ob Madame Colmont nicht für die Crew kochen könnte. Sie konnte. Die Aussteiger-Hütte mutierte für das 80-köpfige Team zur Kantine. Dass daraus einmal solch ein weltberühmter Hotspot werden würde, ahnte zu der Zeit keiner.