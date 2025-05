Antonelli: „Das hat mich am meisten überrascht“

Die europäische Formel-1-Saison beginnt am Sonntag in Imola. Dort tritt Lewis Hamilton zum ersten Mal als Ferrari-Pilot in Italien an und Kimi Antonelli gibt sein Heimdebüt für Mercedes. Nach sechs Rennen zieht der 18-jährige Rookie ein erstes Zwischenfazit und verrät, was ihn am meisten überrascht hat.