Dieses Lohnplus bekommen McDonald‘s-Mitarbeiter

Zusätzlicher Freizeittag

Künftig kann der 6. Arbeitstag in der Woche in einem Zeitraum von 26 Wochen „durchgerechnet werden“. Das bedeutet, dass Mitarbeitende innerhalb von 26 Wochen nur in maximal 13 Wochen eine 6-Tage-Woche haben dürfen, erklärt die Gewerkschaft. Außerdem steht Beschäftigten in Zukunft ein zusätzlicher Freizeittag und ein Nachtzuschlag in Höhe von 30 Prozent des Stundenlohns zu.