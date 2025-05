Neutralität: „Die beste Option für unser Land“

In den Jahrzehnten nach 1955 wurde Österreich zu einem wichtigen Akteur in Bezug auf internationale Diplomatie und Gastgeber für zahlreiche internationale Organisationen und Konferenzen. In Wien entstanden Niederlassungen der Vereinten Nationen, der OPEC und anderer wichtiger Institutionen, was die Rolle als Brückenbauer zwischen Ost und West weiter stärkte.