Es kommt ein megaheißer Sommer auf uns zu

Wärmerekorde in den Weltmeeren

Die Weltmeere und insbesondere der Nordatlantik verzeichneten in den vergangenen Jahren außergewöhnliche Wärmerekorde. Etwa ein Jahr lang lag die mittlere Oberflächentemperatur im Nordatlantik an jedem einzelnen Tag auf dem höchsten Tagesstand seit Messbeginn vor rund 40 Jahren – meist sogar mit großem Abstand zum bisherigen Tagesrekord. Das zeigten Daten der Plattform „Climate Reanalyzer“ der US-amerikanischen University of Maine.