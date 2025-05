So wird der letzte Teil von „Mission: Impossible“

Zudem wird krampfhaft versucht, alle Filme rückwirkend inhaltlich mit dem neuen Streifen zu verbinden, was in einigen langatmigen Erklär-Sequenzen mündet, bevor es endlich so richtig losgehen kann. Wobei auch dann die für die Hollywood-Reihe so typische Leichtigkeit fehlt. Die üblichen sarkastischen Meldungen unter den Teamkollegen Benji (Simon Pegg) und Luther (Ving Rhames), fetzige Verfolgungsjagden und die Coolness, die immer von Ethan Hunt ausging, müssen in „The Final Reckoning“ einer schweren Dramatik weichen. Die Düsternis wiegt so schwer, dass sogar die weltberühmte Titelmelodie dieses Mal bis zum Abspann ausbleibt. Regisseur Christopher McQuarrie schuf ein Finale mit Gewicht anstatt eines bunten, spaßigen Actionspektakels. Das wird wohl nicht allen Fans gefallen