Helfer von Swift-Attentäter prügelte 16-Jährigen

Das Opfer selber möchte in Abwesenheit von den Angeklagten befragt werden. Die vier auf freiem Fuß müssen ins Hinterzimmer gehen; der mutmaßliche Terrorhelfer wird von den schwer bewaffneten Justizwachbeamten in einen anderen Raum gebracht. „Sie haben mich in eine Falle gelockt. Ungefähr 15 Leute sind auf mich losgegangen. Der Grund war, dass ich ein Mädchen angeblich vergewaltigt habe. Sie haben mich alle eingekreist. Dann wurde ich schon zusammengeschlagen“, erzählt der 16-Jährige. Er habe sich gerade noch in ein Lokal retten können.