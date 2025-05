Autofahrer prügelt auf Fußgänger ein: 3 Jahre Haft

Weil ein 67-jähriger Fußgänger in der Auffassung eines 30-jährigen Autofahrers zu langsam über den Zebrastreifen in seiner Heimatstadt Steyr ging, rastete dieser komplett aus. Der Lenker verfolgte den Senior in eine Bäckerei, schlug mit Fäusten und einem Barhocker auf sein Opfer ein. Am Donnerstag wurde er deswegen verurteilt.