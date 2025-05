„Angler-Duo“ fischte sich Geld aus Opferstöcken

Bis zum 21. März in einer Kirche in Purkersdorf reichen ihre Taten zurück: Einem 49-jährigen Bulgaren und einem 56-jährigen Rumänen werden insgesamt zwölf Diebstähle zur Last gelegt. Bis zum 12. April sollen sie immer wieder Geld aus Opferstöcken und Opferkästen in Purkersdorf gestohlen haben.