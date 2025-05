Rosenkranz: Staatsvertrag ist „weltliche Reliquie“

„Tag für Tag neu bewähren“

Auch Haubner verneigte „das Haupt in respektvollem Gedenken“ an die handelnden Personen vor 70 Jahren. „Zugleich heben wir es mit Stolz als freie Bürger eines souveränen, demokratischen Österreichs“, betonte er in seiner Rede. Die Geschichte des Staatsvertrages verdeutliche, „wie wichtig der parlamentarische Weg für unsere Freiheit war“, resümierte der Zweite Nationalratspräsident. Er betonte: Die Neutralität müsse sich „Tag für Tag neu bewähren.“ Freiheit, Demokratie und Neutralität seien nicht selbstverständlich.