Verdächtige China-Technik in Solaranlagen gefunden

Die US-Energiebehörden untersuchen derzeit verdächtige Kommunikationsmodule, die in chinesischen Solarwechselrichtern und Batteriespeichern entdeckt wurden. Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, wurden in mehreren Fällen Geräte gefunden, die nicht in den offiziellen Produktdokumentationen aufgeführt waren. Diese könnten die Cybersicherheit kritischer Energieinfrastruktur gefährden.