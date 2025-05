Rätselraten um Putins Anwesenheit in der Türkei

Seit Tagen wird bereits gerätselt, wer an den Gesprächen teilnehmen wird. US-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, im Zweifel anzureisen und dafür seine Nahost-Reise zu unterbrechen. Dazu sollten aber sowohl Putin als auch Selenskyj in Istanbul sein. Er sei am Donnerstag zwar „ausgebucht“ wegen seines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das heiße aber nicht, „dass ich es nicht tun würde“, sagte der Republikaner. Schließlich gehe es darum, „eine Menge Leben zu retten“.