Ein Silberpfeil gegen den Ferrari-Kummer

Der Autodromo Enzo e Dino Ferrari wird, so wie es bis dato scheint, heuer zum letzten Mal in den Genuss der Formel 1 kommen. Um es kurz zu machen, die Traditionsstrecke fliegt aus dem Kalender. „Es wird schwierig, zwei Rennen in Italien zu halten. Das Interesse an der Formel 1 wächst“, erklärt F1-Boss Stefano Domenicali.