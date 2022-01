Kastriert oder nicht? Chip-Ärger bei Tierschützern

Offener Brief

Die Pfötchenhilfe Mistelbach, die bereits knapp 2000 wild lebende Katzen kastriert hat, wandte sich daher mit einem offenen Brief an Landesrat Gottfried Waldhäusl und Tierärztekammer-Präsident Bernhard Kammerer. „Unsere Arbeit wird durch die Wahlmöglichkeit massiv erschwert“, heißt es darin. Denn nun müssen Streuner ohne Ohrmarkierung erst mühsam eingefangen werden, um zu kontrollieren, ob sie schon kastriert wurden. „Das ist ein Mehraufwand, den wir personell nicht schaffen.“