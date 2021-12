Droht uns wegen Omikron schon bald ein Flugchaos?

Deutliche weniger Fluggäste als in Jahren vor der Pandemie

In den Jahren vor der Pandemie tummelten sich in den Weihnachtsferien täglich bis zu 100.000 Passagiere in den Terminals. Heuer sind es zwar erneut deutlich weniger Fluggäste, doch gerade an den Feiertagen reisen besonders viele. Daher müsste speziell in passagiernahen Bereichen das höchste Maß an Sicherheit gegeben sein.