Mann attackierte Familie mit Besenstiel und Messer

Die Polizeibeamten wurden gegen 15 Uhr wegen einem Streit unter Brüdern verständigt. Am Einsatzort eingetroffen, gab der ältere Bruder an, dass sein jüngerer Bruder in der Wohnung randalieren würde. Dabei soll der 22-Jährige seine Mutter mit dem Besenstiel attackiert haben. Seinen Bruder bedrohte er mit dem Messer.