Lobau-Aktivisten werden nun psychologisch betreut

Polizei sucht eifrig nach dem Brandstifter

Bereits am Samstag erhärtete sich der Verdacht, dass das Feuer gelegt worden war. Auch der Zeuge, der in der Brandnacht einen sich entfernenden Radfahrer gesehen hat, ist einvernommen worden. Er lieferte wertvoll Hinweise, hieß es. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, das Ergebnis der Spurenauswertung liegt noch nicht vor“, so die Wiener Polizei am Montag. Es werde in alle Richtungen untersucht.