In Zukunft mehr Telemedizin: Tirol will aufrüsten

Gesundheitsmarkt riesig, Tirol will mitnaschen

Medizintechnik, Pharmaindustrie, Biotechnologie - nicht zuletzt die Corona-Krise hat gezeigt, wie riesig und profitabel der Gesundheitsmarkt ist. Auch dabei will Tirol noch mehr mitnaschen. Wirtschafts-Landesrat Anton Mattle (ÖVP) verweist darauf, dass bereits jetzt 11.000 Beschäftigte im Land in einem Gesundheitsunternehmen oder in der Forschung tätig sind.