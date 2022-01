Jugendlicher fuhr nach Ski-Kollision davon

Beschreibung liegt vor

Beschreibung des Fahrerflüchtigen: Jugendlicher, etwa 13 bis 15 Jahre alt. Bekleidet mit dunkelblauer Skibekleidung. An der Jacke ist am linken Brustbereich ein orangefarbenes Logo, ähnlich einem Rechteck, aufgedruckt. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Zell am Ziller (Tel. 059133/7257) wird ersucht.