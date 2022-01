Übergibt Schützenhöfer heuer an Drexler?

Nach dem Jubiläum der „Steirerkrone“ - wir werden 50 - gibt es einen weiteren prominenten runden Geburtstag zu feiern: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird Ende Februar 70. Und damit werden wieder Nachfolge-Spekulationen laut. Übergibt der steirische ÖVP-Chef das Zepter an seinen „Kronprinzen“ Christopher Drexler? Zuletzt jedenfalls zeigte sich Schützenhöfer alles andere als amtsmüde, mischt kräftig in der Bundespolitik mit und kündigte an, der Politik nicht mitten in der Corona-Krise den Rücken kehren zu wollen.