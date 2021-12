Ennstaler können bald für Zweitwohnsitze kassieren

Leerstand vor allem in Graz heißes Thema

In den steirischen Städten sind hingegen Leerstände ein Thema, insbesondere in Graz. Da noch kein Gesetzesentwurf vorliegt, will sich Bürgermeisterin Elke Kahr noch nicht offiziell äußern - die KPÖ fordert aber seit jeher eine solche Abgabe. „Sie könnte helfen, die Situation am Wohnungsmarkt zu entkrampfen“, heißt es aus ihrem Büro. In Leoben sind Leerstände laut Rathaus kein großes Thema: „Wir werden das Gesetz fachlich prüfen, grundsätzlich ist es eine gute Entwicklung.“