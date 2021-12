Malermeister verpasst Hartberg frischen Anstrich

Korherr braucht die Ferne nicht. Er genießt es daheim, im Kreis der Familie. Mit seiner Astrid, mit der er seit 29 Jahren zusammen ist. Oder beim Fischteich, wo er abschaltet, das Handy weglegen darf. „Das Arbeiten macht mir aber nichts“, sagt Korherr, der oft um drei Uhr morgens in die Arbeit fährt. „Wichtig ist am Ende, dass du ein gutes Umfeld hast. Das habe ich zuhause, in meiner Firma und das habe ich beim Fußballverein. Nur so kann vieles gelingen.“ Wie in Hartberg, das nun schon dreieinhalb Jahre in der Bundesliga spielt. „Wenn ich mir für 2022 etwas wünschen darf, dann, dass es so weitergeht“, grinst Korherr und blickt aufs Handy. Es bimmelt.