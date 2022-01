Wiener Neustadt wird 2022 zur „Kulturhochburg“

Theater gespielt wird in Wiener Neustadt in den - für die Landesausstellung auf Vordermann gebrachten - Kasematten in Zukunft das ganze Jahr über. Die „Wortwiege“, wie die Spielstätte genannt wird, baut ihr Programm nach zwei Bloody-Crown-Spielzeiten aus und bietet zwei thematische Zyklen. Im Frühjahr widmet sich „Szene Österreich“ heimischem Autorentheater und literarischen Juwelen.