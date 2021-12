Länder-Vergleich: So reagiert die Welt auf Omikron

Großbritannien (über 100.000) und Frankreich (über 200.000) trifft Omikron am stärksten in Europa. Frankreich macht daher eine vollständige Impfung zur Voraussetzung für den Besuch von Veranstaltungen, Restaurants oder für Fernreisen. Ebenfalls geplant ist eine Maskenpflicht in Innenstädten sowie eine Homeoffice-Pflicht, wo möglich. Der britische Premier Boris Johnson hingegen sieht keinen Anlass für strengere Regeln. Anders die Regionalregierungen: In Schottland, Wales und Nordirland gelten teils bereits deutlich schärfere Maßnahmen.