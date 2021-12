Jeder dritte britische neue Fall betrifft Omikron

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien hat den höchsten Stand seit elf Monaten erreicht. Am Freitag meldeten die Behörden 58.194 neue Fälle. Eine höhere Zahl sei zuletzt am 9. Jänner verzeichnet worden, sagte der Minister für Wohnungswesen und Kommunalverwaltung, Michael Gove. Er sprach von einer „zutiefst besorgniserregenden Situation“. Jeder dritte Neuinfektion ist auf die neue Omikron-Variante Omikron zurückzuführen. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon warnte vor einem „Tsunami an Infektionen“.