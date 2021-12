Studie: Infektion durch Omikron schützt vor Delta

Delta könnte verdrängt werden

„Der Anstieg der Neutralisierung der Delta-Variante bei Personen, die mit Omikron infiziert wurden, kann zu einer verminderten Fähigkeit von Delta führen, diese Personen erneut zu infizieren“, erklärten die Wissenschafter die Ergebnisse ihrer Untersuchung. Dies könne dazu beitragen, Delta zu verdrängen, so Alex Sigal, Professor am Africa Health Research Institute in Südafrika. Die Studie wurde allerdings noch nicht von unabhängigen Experten geprüft.