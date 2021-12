Omikron: Infektionszahlen bereits „am Wendepunkt“

Die aktuell recht stark sinkenden Infektionszahlen im Land sorgen bei so manch einem für Erleichterung. Der Schein dürfte jedoch trügen - wie der Molekularbiologe Andreas Bergthaler erklärte, sei Österreich in Sachen Neuinfektionen bereits an einem neuerlichen Wendepunkt angekommen. So macht sich zunehmend die Omikron-Variante des Coronavirus breit und trübt damit die Aussichten auf eine Entlastung des Gesundheitssystems. Ein Blick auf andere Länder zeigt zudem, dass sich eine noch nie dagewesene Infektionswelle anbahnen könnte.