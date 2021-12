Omikron doch weniger gefährlich als Delta?

Eine Infektion mit der Virusvariante Omikron birgt einer südafrikanischen Studie zufolge ein geringeres Risiko für schwere Erkrankungen als bei der Delta-Variante. Forscher des Nationalen Instituts für übertragbare Krankheiten und Universitäten fanden heraus, dass das Risiko für eine Klinikeinweisung um 80 Prozent und für schwere Erkrankungen um 30 Prozent niedriger ausfällt. Paul Hunter, Professor an der britischen University of East Anglia, warnt allerdings vor voreiligen Schlüssen, denn es gibt einen kleinen Haken an der Sache.