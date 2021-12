Oberösterreich-Offensive am High-Tech-Markt

Entwickler und Hersteller

So gibt Industrieofenbauer Ebner nach zehn Jahren Forschungsarbeit beim Aufbau einer Kristallzucht Gas, die Rohmaterial für die Halbleiterindustrie liefern wird. In Villach eröffnete der Infineon-Konzern im Herbst eine um 1,6 Milliarden Euro gebaute High-Tech-Chipfabrik. Was das mit Oberösterreich zu tun hat? Sehr viel! In Linz betreibt Infineon nämlich einen Entwicklungsstandort mit rund 180 Mitarbeitern. Chips werden hier Temperaturen von minus 70 bis plus 125 Grad ausgesetzt...