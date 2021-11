Ebner gibt nun in Sachen E-Mobilität Vollgas

Die Leondinger, bekannt für Öfen und Anlagen, die in der Stahl- und Aluminiumindustrie eingesetzt werden, fahren dabei „zweigleisig“. Zum einen entwickelte Ebner Saphir-Kristallzucht-Anlagen, deren Produkte zur Herstellung von Mikro-LEDs für hochauflösende Fernseher, Smartphone-Bildschirme und Co. benötigt werden. Hier ist der erste Standort in Spanien fix. „Wir haben einen Investor gefunden, der das mit uns macht“, sagt Ebner. Die Oberösterreich halten 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen.