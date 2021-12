Steuern, hohe Kurse: Wie die Reichen Kasse machen

Die 500 reichsten Menschen verkauften laut Bloomberg um mehr als 40 Milliarden Dollar, doppelt so viel wie im Vorjahr. Am meisten aufgefallen ist Tesla-Chef Elon Musk, der für eigene Aktien 14 Milliarden Dollar kassierte. Der Tesla-Kurs legte seit 2019 um 1300 Prozent zu. Musk begründet die Verkäufe damit, nur so Steuern zahlen zu können.