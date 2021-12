Mit Novavax kommt ein fünfter Covid-19-Impfstoff

Der steirische Impfkoordinator Michael Koren begrüßt die Tatsache, dass nun Novavax neben den bisher verfügbaren Covid-19-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca sowie Johnson & Johnson zugelassen ist und nach derzeitigem Wissensstand im Laufe des ersten Quartals österreichweit verfügbar sein wird. „Sobald der neue Impfstoff Novavax in die Steiermark geliefert wird, wird er an den steirischen Impfstraßen und in den steirischen Impfordinationen verimpft werden.“ Der genaue Lieferzeitpunkt sowie die dann verfügbare Menge sind noch nicht bekannt. Außerdem werde erwartet, dass sich das Nationale Impfgremium (NIG) ​noch in dieser Woche zu Novavax äußert.