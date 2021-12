Neuer „CityAirbus“ soll 2023 zu Testflügen starten

Mit diesem Projekt wolle Airbus einen völlig neuen Markt mitgestalten, der „die urbane Luftmobilität nachhaltig in die Städte integriert“, sagte ein Unternehmenssprecher. Wann der reguläre Betrieb mit Passagieren an Bord beginnt, sei derzeit noch unklar. Airbus arbeitet bereits seit einigen Jahren an der elektrischen Passagierdrohne. Gebaut wurde das bisher genutzte Modell im Helikopterwerk von Airbus in Donauwörth in Schwaben. Ingolstadt soll Modellregion für Lufttaxis werden.