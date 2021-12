Ortschef Fischer dankt Lustenauer Einsatzkräften

Es ist fast schon eine lieb gewordene Tradition, denn bereits seit Jahren besucht Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer an den Weihnachtstagen die Einsatzkräfte des Roten Kreuz sowie die Helfer in den beiden Seniorenheimen. Als Dankeschön für den Einsatz an den Feiertagen hat „Kurt-Klos“ heute ein besonders feines Olivenöl aus dem Heiligen Land in den großen Geschenkesack gepackt.