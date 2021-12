Michelles Mutter: „Werde beim Fest für Mimi beten“

Und sie hat das Verbrechen erst Stunden später entdeckt: „Ich werde nie diesen entsetzlichen Moment vergessen: Ich machte am 9. Dezember die Türe zu dem Raum meiner Mimi auf - und sah sie tot am Boden liegen.“ Die Tragödie - unverkraftbar für die Frau: „Ich begann, an schweren Depressionen zu leiden, Psychiater verschrieben mir Psychopharmaka, die ich natürlich einnahm, um meinen Schmerz ein wenig zu lindern.“