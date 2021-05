Mutter: „Mit meinem Kind bin auch ich gestorben“

Und die Tochter? „Ich weiß, dass sie sich vor Saber fürchtete. Denn wenn sie – wieder einmal – Schluss mit ihm gemacht hatte, passte er sie nach Dienstschluss ab, und er bedrohte sie mit dem Umbringen.“ Warum hat Michelle nie eine Anzeige gegen ihn gemacht? „Weil sie ihn - trotz allem - liebte.“ Und so kam es, dass der 17-Jährige, wann immer „Mimi“ das wollte, logieren durfte; in der Wohnung in Steyr. Wie am 8. Dezember 2018.