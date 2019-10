Michelle (16) erstochen: Saber A. geht in Berufung

Jener Afghane (18), der am Mittwoch in Steyr zu 13,5 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt worden ist, geht in Berufung. Sein Anwalt wird Nichtigkeitsbeschwerde einlegen. Der Bursch hatte im Dezember des Vorjahres seine 16-jährige Freundin in deren Kinderzimmer mit einem Messerstich getötet, wie die Geschworenen im Prozess befanden.