Mädchen (16) ermordet: Saber A. in Wien gefasst!

Fahndungsdruck zu groß

Doch der Fahndungsdruck auf den 17-Jährigen wurde offenbar zu groß. 48 Stunden nach der Tat meldete sich der Verdächtige via Notruf bei der Polizei. „Er gab an, dass nach ihm im Zusammenhang mit dem Mord an einer 16-Jährigen in Steyr gefahndet wird“, berichtete die Wiener Polizei Dienstagmittag. Kurz vor 13 Uhr stellte sich Saber A. am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf selbst den Beamten. Er soll in den kommenden Stunden nach Linz überstellt und dann einvernommen werden. Denn noch immer gilt es zu klären, weshalb die 16 Jahre alte Michelle sterben musste.