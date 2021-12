Vorarlbergs Skiherren befinden sich im Aufschwung

Das Parallel-Event in Zürs war auch für Patrick Feurstein die Initialzündung. Endlich hat es dort mit den ersten Weltcuppunkten für ihn geklappt. Beim Riesentorlauf in Val d’Isere ist ihm dann so richtig der Knopf aufgegangen. Und was Patrick in Alta Badia abgeliefert hat, kann ich immer noch kaum fassen. Vor allem mit seiner Performance im zweiten Durchgang hat er gezeigt, dass er absolut das Potential zum Siegläufer hat. Sein Lieblingsrennen in Adelboden steht als nächstes am Programm. Obwohl mich fast selbst wieder der Ehrgeiz packt, wenn ich an das Rennen am Chuenisbärgli denke, kann ich es kaum erwarten, ihm dort zuzusehen.