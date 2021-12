ORF trauert um einen Pionier der ersten Stunde

Der frühere Intendant des ORF-Landesstudios Niederösterreich, Paul Twaroch, ist laut ORF am Dienstag im Alter von 89 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Wien gestorben. Ab 1978 stand Twaroch für 20 Jahre an der Spitze des Landesstudios, zuvor war er acht Jahre lang ORF-Generalsekretär. „Wir trauern um einen großen Vorreiter. Paul Twaroch hat erhebliche Pionierarbeit in der Entwicklung des Landesstudios geleistet“, sagte ORF-NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger.